شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه قطور وديا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني مباراة ودية في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء مع نظيره نادى قطور أحد أندية الدرجة الثالثة على استاد جهاز الرياضة استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري

يواصل أحمد الشيخ، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، حيث يواجه اللاعب سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.

ويواصل محمد حمدى زكى، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى إسلام محارب ومحمد فتح الله لاعبى الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف بعد تعرضهما للطرد فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 27 ديسمبر باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركزالسادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سموحة الأخيرة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.