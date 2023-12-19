شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ندعو للرئيس السيسى بالتوفيق والسداد لعبور التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الشعب المصري قدم مظهراً حضارياً بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية الماضية، مضيفاً أن نتيجة الانتخابات وجهت رسالة هامة تعكس حالة الاستقرار والثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم:خالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024، وطبعاً هذا تأكيد ثقة من الشعب في سيادة الرئيس بقيادته للدولة في فترة رئاسية جديدة.

أضاف: ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، من أن الإقبال على هذه الانتخابات هو الأعلى في تاريخ مصر، تحدثنا كثيراً وناشدنا الجماهير للمشاركة في الانتخابات، ونتيجة الرئيس كاسحة في الأصوات وكل الاحترام للمرشحين الآخرين.

واصل: مشاركة الشعب المصري كان شكل حضاري، ورسالة على الاستقرار الذي تعيشه مصر، ورسالة أخرى على الثقة في سيادة الرئيس لأن الفترة الماضية كان بها الكثير من النجاحات والإنجازات ومصر استضافة بطولات رياضية كبيرة جداً.