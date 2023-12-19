شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق السيد لبرنامج "صباحكو رياضة": بيريرا لا يصلح لإدارة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد توفيق السيد نائب لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، تصريحات البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي بالجبلاية، والخاصة بالتصنيف وما أحدثته من ثورة بين الحكام.

وقال توفيق السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "ليس هناك أي جديد أضافه البرتغالي للحكام المصريين، والحكام لا تستجيب له أثناء إلقاء المادة العلمية لأنه فاشل".

وأضاف نائب لجنة الحكام السابق: "فيتور بيريرا لا يصلح لإدارة لجنة الحكام، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام يعلم ذلك، وكل الاحترام والتقدير لجميع الأعضاء، وانطباع أعضاء الجبلاية ليس إيجابيا مطلقا عن الرجل البرتغالي".

وأضاف الحكم الدولي الأسبق: "فيتور بيريرا ضعيف ومحمي من روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لأنه برتغالي، وهو من آت به للجبلاية وأنا مسئول عن كل ما أقوله، واتحاد الكرة عارف أنه جاي يأكل عيش".