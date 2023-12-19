شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يحتاج ضم مهاجم وموديست لا يناسب الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، الفرنسي موديست، مهاجم النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه لم يكن الاختيار المناسب للفريق الأحمر، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "برافو لاعبي الأهلي وكولر قدموا مباراة جيدة جداً، مشكلة الأهلي الحقيقية أنه يعتمد على اللاعبين في غير مراكزهم، يعتمد على كهربا في مركز رأس الحربة واللاعب يؤدي بشكل جيد، ولكن اختيار موديست لهذا المركز كان أسوأ اختيار، اللاعب بعيد جداً بدنياً وفنياً عن الدوري المصري ، طالبنا بالصبر عليه ولكنه لن يقدم أي إضافة".

أضاف: "باختصار الأهلي بحاجة إلى رأس حربة طبيعي، وليس لاعب يؤدي هذا الدور في غير مركزه، الأهلي على الأقل ضمن 2 مليون دولار خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بهذه النسخة".

واصل: "خسارة أن يتلقى الأهلي الهزيمة فلومينيسى البرازيلي، ولن ألوم على اللاعبين، ولن أتحدث عن أن كولر العظيم أول أمس ويجب على الأهلي أن يجدد له 4 سنوات أو أنه اليوم لم يدير المباراة بشكل جيد، سأتحدث عن مباراة جمعت بين بطل أفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية".

واختتم: الأهلي قدم مباراة رائعة، الفريق البرازيلي سدد كرتين فقط في الشوط الأول، بينما لاعبو الأهلي انفردوا بالمرمى وسددوا الكرة في يد الحارس، قد يكون عدم توفيق وسوء حظ، حتى بعد ركلة الجزاء بدقيقة، كان هناك انفراد تام لبيرسي تاو وضعها بين يدي الحارس وكذلك كرة لكهربا.