«سئمت من الأسئلة والانتقادات».. ماذا قال كولر عن هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن استياءه وغضبه عقب هزيمة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال "كولر"، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة مساء أمس الإثنين، إن "لعب مباراة كل يومين أمر صعب علينا و صعب من مهمتنا وأثر على اللمسة الاخيرة، كما أن التركيز كان مشتتا بين بعض اللاعبين."

وأضاف المدرب السويسري أن أحمد نبيل كوكا "أصيب بوعكة ورفضنا المغامرة به في مباراة اليوم، لذلك أكرم توفيق تواجد في وسط الملعب، لأننا كنا نريد ان ندافع وهو جيد في مراقب اللاعبين."

وتابع ان الفريق قام بعدد من المحاولات لتسجيل الهدف لكنها لم تنجح.

وغضب كولر من أحد الصحفيين بعد سؤاله عن سر تأخر تبديلاته، حيث رد بالقول: "سئمت من الأسئلة والانتقادات عن التبديلات و تأخير التبديلات، انا من يعرف اللاعبين ويعرف كل لاعب ماذا يستطيع الإسهام و تقديم في كل مباراة".

وأكد المدرب أنه لا يجري التبديلات مبكرًا اعتباطا دون تفكير، يجب التأني والتفكير قبل إشراك أي لاعب، متابعًا: "أنا من يعرف كل لاعب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الجمعة المقبل، في الخامسة والنصف مساءً.