بعد الخسارة أمام فلومينينسي.. تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد خسارته أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

وكان الأهلي قد خسر أمام فلومينيسي بطل أمريكا الجنوبية، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بدور نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وبالخسارة أمام فلومينيسي، سيلعب الأهلي مباراته الأخيرة في مونديال الأندية 2023، والتي ستكون أمام الخاسر من مباراة نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، لتحديد الفريق صاحب الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

وكان الأهلي قد بدأ بطولة كأس العالم للأندية، بالفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مواجهة ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، مع أوراوا الياباني المتويج بدوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وخاض أوراوا مواجهة أمام كلوب ليون المكسيكي في دور ربع النهائي، وفاز بهدف دون رد، ليواجهة مانشستر سيتي في دور قبل النهائي لكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية أمام الفريق الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني.

يشار إلى أن الأهلي حصد 3 ميداليات برونزية خلال 9 مشاركات له في بطولة كأس العالم للأندية، أعوام 2006 و2020 و2021.