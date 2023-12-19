جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تم تأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية في حين تقام عدة مواجهات مرتقبة اليوم نرصدها لكم في السطور التالية:

مازيمبي ضد نواذيبو ..

ستقام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب مازيمبي في الكونغو، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 بصوت المعلق عادل خلو.

سيمبا ضد الوداد ..

ستنطلق في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني مكابا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق جواد بدة.

بيراميدز ضد صن داونز ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 بصوت المعلق أحمد عبده.

بيترو أتلتيكو والترجي الرياضي ..

ستقام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 11 نوفمبر، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

أسيك ميموزا و جواتينج جالاكسي ..

ستقام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، عبر قناة beIN Sports HD 9 بصوت المعلق محمد مبروكي.

الهلال ضد النجم الساحلي ..

ستنطلق المواجهة الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الهلال في الخرطوم، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق علي محمد علي.