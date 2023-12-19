موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مواجهة قوية ستجمع بين تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وتأتي المباراة فرصة للفريقين للاستفادة من الأخطاء الأخيرة وتصحيح مسارهما، لاسيما وأنهما في مراكز متأخرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل

تنطلق مباراة تشيلسي ونيوكاسل مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستنقل فعاليات المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 1 بتعليق صوتي للمعلق حسن العيدروس.

ويخرج تشيلسي في المواجهة المقبلة لمقابلة ولفرهامبتون يوم الأحد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، بينما سيواجه نيوكاسل لوتون تاون.