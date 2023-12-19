موعد مباراة مانشستر سيتي وأوراوا اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي كرة القدم إلى المملكة العربية السعودية وبالتحديد لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي و أوراوا ريد دياموندز الياباني في إطار منافسسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

فريق السيتي بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا يخوض مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية وملاقة الفريق البرازيلي فلومينينسي الذي تأهل للنهائي على حساب الأهلي.

وحقق فلومينينسي الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس لحساب الدور نصف النهائي.

على الجانب الأخر يخوض فريق أوراوا المباراة منتشيًا بالفوز على فريق ليون في الدور ربع النهائي، حيث يأمل الفريق الياباني تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء بطل أوروبا وخطف بطاقة التأهل للنهائي.

ويخوض مانشستر سيتي البطولة بصفته بطلا لأوروبا، في حين يخوض فريق أوروبا اللقاء بصفته بطلا لآسيا.

موعد مباراة مانشستر سيتي و أوراوا والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فارس عوض و رؤوف خليف.