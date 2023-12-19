"بشرى سارة للزملكاوية".. إعلامي يكشف انتهاء أزمة القيد بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، اقتراب انتهاء أزمة القيد لنادي الزمالك وسداد المستحقات المتأخرة، خلال الفترة القريبة المقبلة.

قال أمير هشام في برنامجه عبر قناة "النهار": أمير هشام: "نادي الزمالك، انتهى بنسبة كبيرة للغاية من حل أزمة القيد وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "هشام": خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سدد حوالي 2 مليون و 175 ألف دولار الخاص بالثلاثي سبورتنج لشبونة البرتغالي وبنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق ومستحقات كاراكاس الفنزويلي من آخر قسط من صفقة سامسون أكينولا مهاجم الفريق، وينتظرون الانتهاء من التحويل البنكي".

وأوضح: "مثلما علمت أنه خلال أسبوع على الأكثر سوف يتم الإعلان عن انتهاء إيقاف القيد، بعد الحصول على إفادة من الخصوم بالتحويل البنكي إليهم ثم مخاطبة فيفا الذي بدوره سوف يرفع الإيقاف".