"فخور بيك يا أهلي".. تعليق مفاجئ لـ "ميدو" بعد خسارة الأحمر من فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق على خسارة الفريق الأول للنادي الأهلي من نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

قال أحمد حسام ميدو في برنامجه عبر قناة المحور: "كولر كان له دخل في خسارة الأهلي وكان عليه التدخل ويضخ دماء جديدة في وسط الملعب والأجنحة ويجري تبديلان على الأقل في الدقيقة 60".

وأكمل: "أي أحد يشاهد المباراة ويقيمها يعرف إلى أين تسير حسين الشحات وتاو وإمام عاشور مع الدقيقة 60 غير قادرين على استكمال المباراة بعد المجهود الكبير في مباراة الاتحاد، ورغم إشادتي بكولر في المباراة الماضية كنت أتوقع أن يدير مباراة اليوم بذكاء كبير، إلا أنه أصر على عدم إجراء التبديلات، وكان عليه أن يضخ دماء جديدة".

وأضاف: "رسالتي للأهلاوية يجب أن تخرجوا من البطولة مرفوعي الرأس، أنا مش أهلاوي، أنا كمصري، أشاهد فريق كرة قدم محترم سواء في الشوط الأول اليوم، أو في مباراة الاتحاد".

وأوضح: "لنا أن نفخر جميعا بوجود فريق مثل الأهلي في مصر، الذي لديه هذه القوة، جميع من شاهدوا المباراة سيعرف أن مصر بها لاعبي كرة قدم جيدين، وأعلم أن جماهير الأهلي ليست سعيدة، ولكن يجب أن يرفعوا رؤوسهم بالمستوى الذي قدمه الأهلي في البطولة".