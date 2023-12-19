نجم الأهلي السابق ينتقد كولر: "ضيع ماتش فلومينينسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد محمد عمارة، نجم النادي الأهلي الأسبق مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر بسبب إدارة مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية، بشكل سيئ.

وقال عمارة في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "سيطرنا في الشوط الأول بشكل تام، وأهدرنا الفرص، وكان أقربها محمود كهربا، وتفوقنا على فلومينينسي، واللاعبون كانوا قريبين من بعضهم، ولكن في الشوط الثاني، المستوى البدني للاعبي الأهلي انخفض".

وأوضح: "عامل اللياقة البدنية كان مؤثرًا على لاعبي الأهلي، ولكن أؤكد أن البطولة بها مكاسب عديدة للنادي الأهلي، وللكرة المصرية، وكنت أتمنى الوصول لأبعد نقطة في البطولة، ومواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، إنما هاردلك للأهلي".

وأكمل: "كولر من أسباب ضياع الفوز وكان ممكن يدير المباراة بشكل أفضل من ذلك، كان عليه الدفع بكوكا أو ديانج بدلًا من أكرم توفيق، البعيد عن المشاركة في المباريات".

وأتم تصريحاته: "كنت أفضل حصول طاهر محمد على وقت أكثر من ذلك، لا أعرف لماذا تبديلات كولر تكون متأخرة دائمًا، خصوصًا أن الإرهاق كان ظاهرًا على لاعبي الأهلي".