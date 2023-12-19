الزمالك يختتم تدريباته في أنجولا اليوم لمواجهة ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم في العاصمة الأنجولية لواندا، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي غداً الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه الختامي على ملعب إنتر كلوب الأنجولي القريب من فندق إقامة بعثة الزمالك في أنجولا، بعد أن خاض تدريبه الأساسي مساء الأمس على ملعب 11 نوفمبر الذي سيستضيف المباراة.

ويتصدر نادي الزمالك المجموعة، برصيد تسع نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة والفوز في الثلاث مباريات الأولى على حساب أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.