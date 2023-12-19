الزمالك بالزي الأساسي في مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يرتدي الفريق الأول لنادي الزمالك، زيه التقليدي، القميص الأبيض والشورت الأبيض، خلال مواجهة ساجرادا الأنجولي، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل.

وأقيم اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، وحضره من جانب الزمالك، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي النادي الأنجولي وطاقم التحكيم السنغالي المكلف بإدارة المباراة.

وفي المقابل، تقرر ارتداء فريق ساجرادا الأنجولي لزيه التقليدي بالقميص الأخضر والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق الكامل.

وتنطلق مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، غدا الأربعاء في الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب الأخير، في السادسة مساء.