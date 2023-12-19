انتظروا المفاجآت قريبا.. متحدث الزمالك يوجه رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة للجماهير البيضاء، بشأن حل أزمة القيد خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد سالم في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "لم يصل أي خطابات جديدة بشأن إيقاف قيد على خلفية القضايا الخاصة بالنادي، وكل الأخبار التي تم تداولها ليست دقيقة، نعم هناك قضايا ولكن الخطابات كانت منذ عدة أشهر".

وأكمل "سالم": "بقول لجماهير الزمالك قريبا سيكون هناك مفاجآت بشأن حل كل القضايا، أطالبهم بالصبر قليلا لأن حل مثل تلك الأمور يكون بعدة خطوات".

واوضح: "ليس من الطبيعي أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل بشكل مستمر، كل شئ سيكون في وقته، ونسير بشكل قانوني في هذا ملف قضية محمود كهربا، وسنحافظ على كل حقوق النادي" .