شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المزين يستضيف عبد الخالق البنا بطل التجديف في ملاعب الأبطال الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج ملاعب الأبطال الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم المزين على قناة أون تايم سبورتس، فى حلقة بعد غد الخميس عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف والمتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة التي يشارك فيها بالدورات الأولمبية على التوالي.

وتم تصوير الحلقة مع لاعب التجديف في نهر النيل، وقام عبد الخالق البنا بتعليم إبراهيم المزين مهارات التجديف في نهر النيل.

وتشهد الحلقة الحديث عن مسيرة عبد الخالق البنا المليئة بالتحديدات للوصول إلى دورة الألعاب الاولمبية الثالثة في تاريخه، حيث شارك البنا في دورة ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وسيشارك في باريس 2024.

وتطرق البنا خلال الحديث عن كم الصعوبات التي مر بها ولكن كانت هذا الصعوبات يتم تذليلها من طلائع الجيش تلك المؤسسة العملاقة التي ينتمي لها البطل عبد الخالق البنا.

ويقدم برنامج ملاعب الأبطال فكره جديدة والتي تهدف في بعض الحلقات للتواجد فى ملاعب هؤلاء الأبطال الذين يمثلون مصر في المحافل العالمية والأولمبية

وقدم إبراهيم المزين حلقة مع الملاكم الاولمبي عبدالرحمن عرابي من داخل حلبة الملاكمة، أبرز خلالها للجمهور بعض فنيات اللعبة ثم تحدٍ في مباراة ملاكمة أخذت طابع خفة الظل والجدية احياناً.

كما قدم حلقة من داخل ملعب كرة السلة مع لاعبة نادي سبورتينج ومنتخب مصر هاجر عامر بنفس الطريقة وبخفة ظل من خلال تعلم مهارات كرة السلة وأيضاً تحدٍ في مباراة كرة سلة.



ابراهيم المزين



المزين مع البنا



بطل التجديف مع المزين



جانب من الحلقة