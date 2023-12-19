شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري إلى طاقم تحكيم موريتاني، ويدير اللقاء الموريتاني عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومراقب اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.

يختتم فريق الكرة الأول لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، والتي تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الأربعاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق مودرن فيوتشر فى أول جولتين بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي، فيما خسر فى الجولة الثالثة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر.

واستقر فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي فورموسينيو، فى المركز الثاني بمجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وجاء ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بعد الجولة الثالثة من دور المجموعات كالتالي:

ـ اتحاد العاصمة الجزائري: 9 نقاط

ـ مودرن فيوتشر: 6 نقاط

ـ الهلال الليبي: 3 نقاط

ـ سوبر سبورت: 0 نقاط

من ناحية أخرى، يترقب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، حسم مصيره مع ناديه خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مسؤولو مودرن فيوتشر قد أكدوا، فى وقت سابق، أن اللاعب سيتم حسم مصيره بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدين أن رغبة اللاعب ستحسم القرار النهائي للنادي.