شكرا لقرائتكم خبر عن استادات وسيتى كلوب تهنئان الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى، ومجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بخالص التهانى والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والولاية الثالثة.

وأكد المهندس سيف الوزيرى أن فوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بثقة أبناء الشعب المصرى هو تتويج لجهد كبير علي مدار السنوات الماضية والتي شهدت إنجازات كبيرة في كل المجالات، كما يعكس إرادة الشعب المصري الأصيل في مواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت قيادته الحكيمة واستكمال مسيرة العطاء الإنجازات.

وقال الدكتور مصطفى عزام إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري يلتف ويقف خلف قيادته السياسية حفاظا على أمن واستقرار الوطن ومواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظره .

وأعرب الوزيرى وعزام عن ثقتهما الكبيرة بأن الفترة الرئاسية القادمة ستشهد تطورات وإنجازاتٍ قوية تعزِّز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنين لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.