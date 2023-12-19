شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخماسي الحديث ينافس على جوائز الاتحاد الدولى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء الجمعة المقبل، حفل جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لعام 2023 وينافس فيها الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان على عدة جوائز.

وكانت مصر قد حصدت 5 جوائز من أصل 12 جائزة أعلن عنها الاتحاد الدولي للعبة في حفل الموسم الماضي.

وحصل الفراعنة العام الماضي على جائزة أفضل اتحاد في العالم لعام 2022 كما حصلت مصر على جائزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار التي أقيمت بالإسكندرية عام 2022.

كما حصلت مصر على جائزة أفضل تنظيم لبطولة عالمية الكبار في عام 2022 وهي تنظيم كأس العالم للكبار في القاهرة عام 2022.

وأيضا توج محمد الجندي بجائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم تحت 21 عاما لعام 2022، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما في العالم لعام 2022.