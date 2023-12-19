شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة الشاطئية يصل كينيا للمشاركة فى تصفيات الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية، إلى دولة كينيا استعدادًا لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.