شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستهل استعداداته لـ "البرونزية" بمحاضرة فى الخامسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الفريق أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة، وخسرها الأهلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة ، وسيواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

ويعقد مارسيل كولرمحاضرة فنية للاعبي الأهلي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة يوم الجمعة القادم؛ وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي وفلومينينيسي البرازيلي والتي أقيمت أمس الاثنين، على استاد الجوهرة بمدينة جدة.