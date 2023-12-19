شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى: أزمة إيميكا "كلام وكلاء" والجهاز الفنى يحسم مصير اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، عن مصير إيزي إيميكا مع الفريق، مع اقتراب انتهاء تعاقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للنيجيري التوقيع لأي ناد في يناير المقبل مجاناً.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المصري ينتظر رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، لحسم التجديد للاعب في الفترة المقبلة، مضيفاً أن النادي لم يتسلم أي خطابات من إيزي إيميكا لطلب فسخ تعاقده بسبب المستحقات.

وأضاف المصدر، أن أزمة إيزي إيميكا مجرد كلام وكلاء لاعبين للرغبة في تسويق اللاعب خاصة وأن عقده ينتهي مع المصري بعد 6 أشهر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم داخل معسكره بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.