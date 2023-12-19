شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخوض تدريبات بدنية فى الجيم استعدادا للأهلى.. وجاهزية القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، صباح اليوم الثلاثاء، تدريبات بدنية في صالة الجيم، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه.

وشارك الجزائري أحمد القندوسى في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الركبة والذي أبعدته عن مباريات سيراميكا، وأصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق أمام الأهلى في السوبر المحلي.

وحرص أيمن الرمادى على الاجتماع مع اللاعبين، وحثهم على القتال من أجل تحقيق بطولة ثانية لهم بعد الفوز بلقب رابطة كأس رابطة الأندية المحترفة، وطالبهم بالجدية والتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة الأهلى.

ووصلت بعثة فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الإمارات، مساء الأحد، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المحلي لأول مرة فى تاريخه.

ويشارك سيراميكا فى السوبر المصري بنظامه الجديد، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي، ليضرب موعدا مع الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري يوم 25 ديسمبر من الشهر الجاري، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.