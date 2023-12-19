شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاسكواش تعلن عن نظام جديد لحساب التصنيف العالمى بداية من يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش (PSA) عن عودتها إلى نظام القسمة لحساب التصنيف العالمي للاعبين، بدءًا من 1 يناير 2024.

وفي هذا النظام، سيتم تقسيم نقاط التصنيف المتراكمة من أفضل إنجازات اللاعب في البطولات للحصول على متوسط ​​النقاط، وسيكون متوسط ​​النتيجة هو العامل الذي يحدد مكان اللاعب في تصنيفات PSA العالمية، والتي يتم نشرها كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وهذا يختلف عن نظام تصنيفات PSA الحالي، والذي يأخذ في الاعتبار أفضل 10 نتائج للرجال وأفضل تسع نتائج للبطولات للسيدات، بغض النظر عن عدد البطولات التي يتم لعبها.

وتم إجراء التغيير لمنح اللاعبين ذوي التصنيف الأدنى فرص لعب أكبر عبر بطولات رابطة المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر ديسمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع الـ 16على التوالي.