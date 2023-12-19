شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر بالأحمر واتحاد العاصمة بالأبيض فى مواجهة الكونفدرالية غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وإتحاد العاصمة الجزائري، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء بالكونفدرالية.
وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملاً، ويرتدي الحارس الزي الأصفر الفسفوري.
فيما يرتدي فريق إتحاد العاصمة الزي الأبيض كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الموف كاملاً.
ويستضيف فريق مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري غداً الأربعاء على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري إلى طاقم تحكيم موريتاني، ويدير اللقاء الموريتاني عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومراقب اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.
يختتم فريق الكرة الأول لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، والتي تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الأربعاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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