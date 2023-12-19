شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يصرف مكافأة خاصة لثنائى المصرى بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، مكافأة خاصة لثنائي الفريق، غيلاس قناوي وفخر الدين بن يوسف، بعد مساهمة الثنائي في فوز الفريق البورسعيدي بالجولة الماضية بالدوري على الزمالك بهدف نظيف.

وكان علي ماهر قد قرر صرف مكافأة خاصة للاعبين من "جيبه الشخصي"، بعد تألقهم في كل مباراة، وذلك لتحفيزهم على تقديم أعلى مستوى.

واستأنف فريق المصري تدريباته اليوم داخل معسكره بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.