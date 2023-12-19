شريف عبد المنعم: الأهلي أضاع فرصة التأهل لنهائي كأس العالم وتغييرات كولر متأخرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم الكرة المصرية والأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان قادر على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية والفوز على فلومينينسي بهدفين دون رد، خاصة أن المباراة كانت فى المتناول وتحديدًا فى الشوط الأول.

وقال شريف عبد المنعم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي كان قادر على الفوز أمام فلومينينسي وأنا حزين بسبب خسارة الفريق لأنها كانت الفرصة الأفضل طوال السنوات الماضية، ولكن ما حدث من ضياع للفرص تسبب فى تلك الخسارة.

وأضاف:" تغييرات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تغييراته متأخرة للغاية فى مباراة أمس، وكنت أتمني عمل التبديلات بشكل أسرع حتي تكون فارقة مع الفريق.

الأهلي يغلق صفحة فلومينيسي

أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة الفريق أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وخسر الأهلي بهدفين دون رد على يد فريق فلومينينسي البرازيلي في المواجهة التي جمعت بينهما أمس لحساب الدور نصف النهائي، ويستعد الأحمر لمواجهة الفريق الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا لتحديد المركز الثالث.