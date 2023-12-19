” الحلم تبدد”.. كاف يعلق على خسارة الاهلي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على خسارة فريق الاهلي أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وتعرض فريق الأهلي لخسارة مؤلمة أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وكتب كاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”كاف”:” حلم النادي الأهلي، في التأهل لنهائي البطولة والحصول على لقبها قد تبدد بطريقة مؤلمة عقب خسارته بنتيجة 2/صفر أمام فلومينينسي، بطل كأس أندية أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس)”.

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وينتظر الأهلي الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره أرواوا الياني وذلك لملاقاته في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع يوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وبدأ المارد الأحمر مشواره المونديالي في هذه النسخة بفوز عريض على منافسه نادي الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.