30 مليون تحرم الزمالك من صفقة هداف المصري

يستمر الحديث عن رغبة الزمالك في الحصول على خدمات مروان حمدي، هداف فريق المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة.

ودخل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بقوة من أجل التعاقد مع مروان حمدي، خلال الفترة المقبلة، حيث أنها حصلت على موافقة اللاعب بشكل رسمي.

ويتبقى فقط حسم الاتفاق مع إدارة المصري البورسعيدي في الوقت الحالي من أجل انضمام حمدي إلى صفوف القلعة البيضاء.

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واشترط مسئولو نادي المصري البورسعيدي الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الموافقة على بيع اللاعب، إلا أن إدارة الأبيض رفضت ذلك.

ويبحث الزمالك عن مهاجم مميز في الوقت الحالي من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، وذلك بسبب تذبذب مستوى المهاجمين الموجودين في الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، المقرر لها مساء غدًا الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.