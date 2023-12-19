في ليلة سقوط الاهلي.. سافيو يعانق الألقاب مع بوليفار

نجح برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوليفار الحالي والاهلي السابق، في تحقيق لقب كوبا تيجو، رفقة فريقه في بوليفيا.

واستطاع برونو سافيو أن يتوج مع فريقه بوليفار بلقب كوبا تيجو على مستوى قارة أمريكا الجنوبية، بعد أن حقق الفوز أمام نظيره هورهى ويلسترمان، بثلاثية مقابل هدف، بمجموع اللقائين، صباح اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع خسارة النادي الاهلي، وسقوطه بثنائية نظيفة أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمس الإثنين.

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وكان سافيو قد انضم إلى صفوف النادي الاهلي في انتقالات صيف 2022، ثم عاد إلى بوليفار مرة أخرى في صيف 2023، بعد أن قرر الأحمر رحيل اللاعب.

وخاض سافيو مع بوليفار، 27 مباراة خلال الموسم الحالي، وسجل خلالهم 9 أهداف، على النقيض، فقد لعب مع الاهلي 18 مباراة سجل هدفين وصنع 3 آخرين.