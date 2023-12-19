رئيس برشلونة يفتح الباب أمام تكريم ميسي

فتح خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، الباب أمام تكريم ليونيل ميسي، لاعب البرسا السابق ونجم انتر ميامي الأمريكي.

وأوضح لابورتا في تصريحات نقلتها شبكة “ESPN”، أن برشلونة منفتح على تكريم ميسي حينما يريد وعائلته أيضًا، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في التاريخ، وأنه يستحق كل التقدير.

وشارك ميسي في 778 مباراة وسجل 672 هدفًا في مسيرته مع برشلونة الإسباني، كما أنه استطاع أن يصنع أكبر عدد من الأهداف بعدد 305 هدف، وحقق 35 لقب بقميص البرسا.

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وأشار لابورتا أنه كان هناك حديث عن تكريم ميسي، في الصيف الماضي، عندما أثير الجدل حول إمكانية عودة صاحب القميص “رقم 10″ إلى برشلونة، إلا أنه لم يحدث ذلك.

وتابع: ” ميسي انتقل إلى إنتر ميامي بسبب الضغط الذي تعرض له في باريس، لأن ذلك سيمنحه بعض الاستقرار، إنه قرار نحترمه، إلا أن تكريمه أمرًا مفروغًا منه”.

واستكمل رئيس برشلونة: “لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث عندما نعود إلى سبوتيفاي كامب نو في أواخر عام 2024، أو عندما سيتم الانتهاء من بناء الملعب بالكامل بحلول يوليو (تموز) 2026”.

واستبعد لابورتا فكرة أن يلعب ميسي مرة أخرى مباراة رسمية مع نادي برشلونة على سبيل الإعارة من إنتر ميامي.

https://espndeportes.espn.com/futbol/espana/nota/_/id/13011832/laporta-dice-que-el-homenaje-a-messi-en-barcelona-se-hara-cuando-el-quiera