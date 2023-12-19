مانشستر يونايتد يحسم موقفه من انتقال كاسيميرو لـ الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن اقتراب أحد لاعبي نادي مانشستر يونايتد من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الدولي البرازيلي بات على مقربة من الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل في ظل وجود اهتمام من الدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كاسيميرو قد ينتقل إلى الدوري السعودي في الشتاء المقبل عقب تقليص فرص مشاركاته كأساسي مع الشاطين الحمر في ظل تكرر إصاباته.

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ويوجد صعوبة أيضًا في مشاركة كاسيميرو نظرًا للتألق الكبير للاعب الوسط الدولي الأسكتلندي سكوت مكتوميناي مع المغربي سفيان أمرابط المعار من فيورنتينا الإيطالي.

ويمتلك كاسيميرو عروضًا سعوية في الوقت الذي يفكر فيه البرازيلي تغيير الأجواء بعيداً عن ملعب أولد ترافورد الذي لا يمر فريقه بأفضل أيامه.