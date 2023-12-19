الشباب السعودي يرصد عرضًا ضخمًا لضم زيزو من الزمالك

كشفت تقارير صحفية سعودية في الساعات الماضية عن اعتزام نادي الشباب السعودي إبرام صفقة قوية من خلال التوقيع مع أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك في الشتاء المقبل.

ويرتبط زيزو صاحب القيمة السوقية المقدرة بـ 5 ملايين يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي بعقد مع نادي الزمالك حتى نهاية موسم 2024-2025.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق” بلومبيرج السعودية فإن الشباب اصبح مستعدًا لدفع مبلغ قيمته 8 ملايين دولار للتوقيع مع أحمد السيد زيزو.

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وشدد الموقع على أن الشباب السعودي لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع زيزو في الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

وأوضح الموقع أن نادي الشباب سيقدم عرضًا مبدئياً بقيمة 6 ملايين دولار لشراء عقد اللاعب، لكنه مستعد لرفع العرض إلى 8 ملايين دولار لإنجاز الصفقة.