"زي ما حسبت لمارسيلو أحسب لكهربا".. تعليق ناري من شوبير على حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة الفريق الأول للنادي الأهلي أمس، من نظيره فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "أنا مش من النوع، اللي نكسب ماتش هطلع أقول الأهلي عاملي وبعدين يخسر ننتقد، ونفس الأمر مش هقول كولر مدرب جامد لما كسب اتحاد جدة، وبعدها يتغلب امبارح أقول كولر لازم يمشي".

أضاف "شوبير": "في المجمل النادي الأهلي قدم مباراة مميزة، وكان ينقصه فقط الأهداف، خاصة وأن لاعبوه ضيعوا فرص مؤكدة سواء قبل تقدم فريق فلومينينسي أو بعدها".

أوضح: "أنا مش من النوع اللي بيحب يقف كتير عند الحالات التحكيمية، بس هفترض أن كرة مارسيلو ركلة جزاء، طب الدفعتين اللي لكهربا قبل كدا ليه محسبتش واحدة منهم، وبمنتهى الأمانة، طالما حسبت كورة مارسيلو لازم تحسب واحدة لكهربا".