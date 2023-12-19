"عاوزين نحقق أمم أفريقيا".. تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع مجلس "علام"

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأول، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل، بالإضافة إلى استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وطالب وزير الرياضة خلال الجلسة بضرورة العمل على تحقيق من الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية التي تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالباً مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على بذل الجهد لضمان تحقيق المنتخب الأول لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وشدد "صبحي" على ضرورة تيسير كافة المتطلبات الخاصة باستعدادات المنتخب الأوليمبي تهيئة لمشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية باريس 2024، مشددا على حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.