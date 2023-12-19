"كان بيلاعب خوفو وخفرع ومنقرع".. تعليق نجم الزمالك على خسارة الأهلي من فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق عفت نصار، نجم الزمالك السابق، على خسارة النادي الأهلي من فريق فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في المملكة العربية السعودية

قال عفت نصار في برنامج تلفزيوني عبر قناة "الحدث اليوم": "الأهلي كان يواجه فريق يتكون من خوفو وخفرع ومنقرع، كلهم لاعبين كبار في السن".

أضاف "نصار": "محمد الشناوي كان سببا رئيسيا في فوز الأهلي على اتحاد جدة ولولاه لخسر الفريق الأحمر وأيضا كانت الهزيمة مع الفريق البرازيلي ثقيلة".

وأكمل: "الأهلي ظهر بمستوى سيئ للغاية أمام فريق فلومينينسي الذي يضم بين صفوفه لاعبين كبار السن مثل مارسيلو وميلو والعديد من اللاعبين".

وأتم تصريحاته: "فرصة الأهلي كانت سهلة في الصعود للمباراة النهائية، ولكنه فرط فيها بشكل غريب جدا".