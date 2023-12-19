بعد بطولة أبو ظبي.. تفاصيل مشاركة الزمالك في دورة دبي ومواجهة هذه الفرق

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك، بطولة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.

ويخوض الفريق الأبيض، معسكرا في دولة الإمارات الشهر المقبل، يتخلله المشاركة في بطولة بمدينة أبوظبي، يشارك فيها نادي الاتفاق السعودي والوحدة الإماراتي وأم صلال القطري، في الفترة من 20 إلى 24 بنفس الشهر.

وعلم موقع الخليج 365، أن نادي الزمالك سوف يشارك في بطولة جديدة، بدولة الإمارات، ولكن في مدينة دبي، وذلك لتنشيط السياحة هناك.

وأوضح المصدر، أن البطولة سوف تقام بعد المشاركة في بطولة أبو ظبي، وسوف تضم فريق الرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي، ووهان الصيني، حيث يواجه الأبيض الفريق المغربي في المباراة الأولى.