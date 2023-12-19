شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكلّف معاونيه بحضور مباراة السيتي وأوراوا فى مونديال الأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويرغب كولر في جمع أكبر قدر من المعلومات عن مباراة الليلة لأن الأهلي سيواجه الخاسر منها الجمعة المقبل في مباراة تحديد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية.

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا ، مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، فى الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في نصف نهائي المونديال، في البطولة التي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.

وخسر الأهلي أمس ، الأثنين، بثنائية نظيفة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية وضاع حلم التأهل لنهائي البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبدأ مارسيل كولر في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة ، وسيواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

ويعقد مارسيل كولرمحاضرة فنية للاعبي الأهلي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة يوم الجمعة القادم؛ وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي وفلومينينيسي البرازيلي والتي أقيمت أمس الاثنين، على استاد الجوهرة بمدينة جدة.