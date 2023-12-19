شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يؤكد جاهزيته لمباراة ساجرادا بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام،ساجرادا الأنجولى،في المباراة المقرر لها،في السادسة مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويدفع معتمد جمال بـ"زيزو" في التشكيل الأساسى للزمالك أمام بطل ساجرادا بعد التأكد من اكتمال جاهزيته الطبية لخوض اللقاء وشفائه من الإصابة التي لحقت به على مستوى القدم.

ويخوض فريق الزمالك مرانه الأخير فى أنجولا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالمباراة التى تقام غدا الأربعاء بأنجولا.

ويخوض الفريق المران فى السادسة مساء، وسط تحفيزات من الجهاز الفنى للاعبيه ، بضرورة الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة، ثم يعقد معتمد جمال محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة اللقاء كما يتحدث مع اللاعبين عن أهمية الفوز بلقاء الغد للاستمرار على صدارة المجموعة.

ومن المقرر أن يخوض الأبيض تدريبه الختامي على ملعب انتر كلوب الأنجولي القريب من فندق إقامة بعثة الزمالك في أنجولا، وكان الفريق خاض تدريبه الأساسي مساء الأمس على ملعب 11 نوفمبر الذي سيستضيف اللقاء.

ووصلت بعثة الفريق أول أمس الأحد إلى أنجولا بعد أن تأخرت الرحلة بسبب هطول الأمطار بغزارة في لواندا، وحرصت السفيرة نيفين الحسيني سفيرة مصر في أنجولا، وبيريهان عامر القنصل المصري بالسفارة المصرية، على التواجد بمطار لواندا لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصولها إلى أنجولا.