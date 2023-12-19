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كل ماتريد معرفته عن مباراة الزمالك وساجرادا بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولى بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

س: متى تقام  مباراة الزمالك و ساجرادا ؟

ج: تقام المباراة في السادسة من مساء غد الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا بالجولة الرابعة من دور المجموعات

س: ماترتيب مجموعة الزمالك ؟

ج: يحتل الزمالك صدارة مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على أبطال ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل ساجرادا الأنجولى المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم يقع سوار الغينى فى قاع المجموعة بدون نقاط

س:ما التشكيل المتوقع للزمالك امام ساجرادا بالكونفدرالية ؟

ج: من المتوقع أن يخوض معتمد جمال المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وعمر جابر، حمزة المثلوثي ،  محمد عبد الغني ، محمد عبد الشافي في خط الدفاع، بينما في خط الوسط نبيل عماد دونجا،  محمد أشرف "روقا" ،بالإضافة إلى يوسف أوباما، وعلى مستوى الهجوم شيكابالا، احمد سيد زيزو، و سيف الجزيرى.

س: ماذا فعل الزمالك فى دور المجموعات؟

ج: فاز الزمالك فى المباريات الثلاثة بدور المجموعات، حيث تغلب على أبو سليم بهدف بالجولة الاولى، ثم سوار الغينى برباعية بالجولة الثانية، وفى الثالثة فاز على ساجرادا بهدف أيضا.

س: ما مباريات الزمالك القادمة فى الكونفدرالية ؟

ج: جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية

2024  الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

 

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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