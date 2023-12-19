شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يناقش مع العشرى ملف الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو نادي الاتحاد السكندري مع طارق العشري المدير الفني ملف الصفقات الجديدة، التي ينوي زعيم الثغر إبرامها في الفترة القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري ، وتحديد المراكز التي يحتاجها الجهاز الفني.

ويحدد طارق العشري اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، حيث من المنتظر أن يحدد المراكز المطلوبة واللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف فريقه، من خلال وضع خطة "أ" و "ب" للتعاقد مع اللاعبين، بحيث يتم التفاوض مع لاعبي الفئة "أ" وحال فشل التعاقد معهم يتم اللجوء إلى لاعبي الخطة "ب" لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على حضور مران زعيم الثغر، يوم السبت الماضي، ضمن تحضيراته لمباراته أمام فاركو في الجولة العاشرة بالدوري، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات قوية في الفترة المقبلة.

وحرص مصيلحي على عقد جلسة تحفيزية مع الجهاز الفني واللاعبين، وطالبهم بضرورة بذل الجهد ومواصلة تقديم العروض القوية من أجل وضع نادي الاتحاد في المكانة التي تليق به في جدول ترتيب الدوري المصري.