شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ودية ثانية للزمالك فى الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة أهلى جدة السعودي والرجاء المغربي ويوهان الصينى في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

وكان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما ثم يلاقي الاتفاق السعودى ثم يلعب مع أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى المباراة المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.