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7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار و الأحداث الهامة منها، مباراة بيراميدز وصن داونز بدورى ابطال أفريقيا، وتأهل محمد فاروق لاعب منتخب الغطس إلى أولمبياد باريس.

كولر يكلّف معاونيه بحضور مباراة السيتي وأوراوا فى مونديال الأندية الليلة

كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

 

يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى مواجهة صعبة علي الفريقين، ويبحث كل منها عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط التى ستساهم فى التأهل من دور المجموعات نظرًا لتساوى فرق المجموعة الاربعة في النقاط.

 

محمد فاروق لاعب منتخب الغطس يتأهل إلى أولمبياد باريس

نجح  محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2014 ، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية والمقامة بـ  جنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

 

صرف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، مكافأة خاصة لثنائي الفريق، غيلاس قناوي وفخر الدين بن يوسف، بعد مساهمة الثنائي في فوز الفريق البورسعيدي بالجولة الماضية بالدوري على الزمالك بهدف نظيف.

 

الزمالك يرتدى الزى الأبيض أمام ساجرادا بالكونفدرالية

 

عُقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة  الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي المقرر لها غداً الأربعاء باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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