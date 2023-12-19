شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة منها، مباراة بيراميدز وصن داونز بدورى ابطال أفريقيا، وتأهل محمد فاروق لاعب منتخب الغطس إلى أولمبياد باريس.
كولر يكلّف معاونيه بحضور مباراة السيتي وأوراوا فى مونديال الأندية الليلة
كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
محمد فاروق لاعب منتخب الغطس يتأهل إلى أولمبياد باريس
نجح محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2014 ، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية والمقامة بـ جنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر الجاري.
الزمالك يرتدى الزى الأبيض أمام ساجرادا بالكونفدرالية
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