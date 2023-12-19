شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: تغييرات كولر "المتأخرة" حرمت الأهلى من الفوز على فلومينينسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن الأهلي كان قادراً على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية والفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، خاصة أن المباراة كانت فى المتناول وتحديدًا فى الشوط الأول.
وقال شريف عبد المنعم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي كان قادر على الفوز أمام فلومينينسي وأنا حزين بسبب خسارة الفريق لأنها كانت الفرصة الأفضل طوال السنوات الماضية، ولكن ما حدث من ضياع للفرص تسبب فى تلك الخسارة.
وأضاف:" تغييرات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي متأخرة للغاية فى مباراة أمس، وكنت أتمني عمل التبديلات بشكل أسرع حتي تكون فارقة مع الفريق.
على صعيد متصل ، كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
ويرغب كولر في جمع أكبر قدر من المعلومات عن مباراة الليلة لأن الأهلي سيواجه الخاسر منها الجمعة المقبل في مباراة تحديد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية.
وبدأ مارسيل كولر في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة ، وسيواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.
ويعقد مارسيل كولرمحاضرة فنية للاعبي الأهلي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة يوم الجمعة القادم؛ وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي وفلومينينيسي البرازيلي والتي أقيمت أمس الاثنين، على استاد الجوهرة بمدينة جدة وخسرها الأهلي بثنائية نظيفة.
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