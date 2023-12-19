شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: تغييرات كولر "المتأخرة" حرمت الأهلى من الفوز على فلومينينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن الأهلي كان قادراً على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية والفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، خاصة أن المباراة كانت فى المتناول وتحديدًا فى الشوط الأول.

وقال شريف عبد المنعم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي كان قادر على الفوز أمام فلومينينسي وأنا حزين بسبب خسارة الفريق لأنها كانت الفرصة الأفضل طوال السنوات الماضية، ولكن ما حدث من ضياع للفرص تسبب فى تلك الخسارة.

وأضاف:" تغييرات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي متأخرة للغاية فى مباراة أمس، وكنت أتمني عمل التبديلات بشكل أسرع حتي تكون فارقة مع الفريق.