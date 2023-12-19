اخبار الرياضه

نونو سانتو يحسم موقفه من عرض الدوري الإنجليزي.. تطورات جديدة

0 نشر
0 تبليغ

نونو سانتو - الاتحاد السعودي

نونو سانتو - الاتحاد السعودي

حسم نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي السابق، موقفه من عرض .

وكان المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قد رحل عن تدريب الاتحاد السعودي، خلال الموسم الحالي، بسبب سوء النتائج، وتعاقد العميد مع مارسيلو جالاردو بدلًا منه.

وأكدت صحيفة أن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، أصبح قريبًا من إتمام التعاقد مع نونو سانتو، خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضًا.. ترتيب مجموعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من سيمبا

وأشارت صحيفة الرياضية، أن سانتو تلقى عرضًا من نوتنجهام فورست خلال الساعات الماضية، من أجل تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب اتحاد جدة السابق لا يمانع قبول العرض الإنجليزي، مؤكدة أنه قد تشهد الساعات المقبلة إعلان التعاقد معه.

وحقق نونو سانتو رفقة فريق الاتحاد السعودي بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2022-2023، بعد غياب سنوات للعميد عن هذا اللقب.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا