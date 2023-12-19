نونو سانتو يحسم موقفه من عرض الدوري الإنجليزي.. تطورات جديدة

حسم نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي السابق، موقفه من عرض الدوري الإنجليزي.

وكان المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قد رحل عن تدريب الاتحاد السعودي، خلال الموسم الحالي، بسبب سوء النتائج، وتعاقد العميد مع مارسيلو جالاردو بدلًا منه.

وأكدت صحيفة الرياضية أن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، أصبح قريبًا من إتمام التعاقد مع نونو سانتو، خلال الفترة الحالية.

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وأشارت صحيفة الرياضية، أن سانتو تلقى عرضًا من نوتنجهام فورست خلال الساعات الماضية، من أجل تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن مدرب اتحاد جدة السابق لا يمانع قبول العرض الإنجليزي، مؤكدة أنه قد تشهد الساعات المقبلة إعلان التعاقد معه.

وحقق نونو سانتو رفقة فريق الاتحاد السعودي بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2022-2023، بعد غياب سنوات للعميد عن هذا اللقب.