ساجرادا يفاجئ الزمالك قبل المواجهة المرتقبة في الكونفدرالية

فاجئت إدارة نادي ساجرادا الأنجولي، الزمالك بقرار جديد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيرة ساجرادا غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وأكدت تقارير صحفية أن مسئولو ساجرادا وافقوا على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك والجالية المصرية في أنجولا، باستاد 11 نوفمبر، خلال مباراة الفريقين غداً.

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وتم الاتفاق خلال الإجتماع الفني الذي أقيم اليوم الثلاثاء على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك بالمجان لحضور اللقاء.

كان الزمالك قد منح الفريق الأنجولي 200 دعوة لحضور المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد ساجرادا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.