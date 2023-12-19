الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم الخليج السعودي

اقترب مسؤولو نادي الزمالك، من التعاقد من نجم نادي الخليج السعودي لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بفرمان من المدير الفني.

وقرر نادي الزمالك التفاوض على عودة محمد ممدوح هاشم، نجم الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الخليج السعودي ومنتخب مصر، للانضمام إليه في الميركاتو المقبل.

ويحرص نادي الزمالك في الفترة الحالية، على تدعيم صفوف فريق كرة اليد رجال، بعد تراجع مستواه منذ الموسم الماضي، وخسارة عدد من الألقاب لصالح غريمه التقليدي الاهلي.

وخسر المارد الأبيض مؤخرًا لقب كأس السوبر المصري أمام النادي الاهلي، الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه، خلال المباراة التي جمعتهما في الإمارات العربية المتحدة,

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ويدرس الزمالك للتعاقد مع عدد من اللاعبين في الفترة المقبلة، وجاء على رأسهم محمد ممدوح هاشم، والذي أبدى موافقته على العودة إلى القلعة البيضاء متى تطلب الأمر.

وكان يحيى الدرع نجم فيزبرم المجري على طاولة مفاوضات الزمالك، قبل أن يجدد عقده مع ناديه بالأمس، ليغلق باب عودته إلى القلعة البيضاء.