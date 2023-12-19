مدرب ليفربول يؤكد خضوع نجم الفريق لعملية جراحية

أكد بيب ليندرز، المدرب المساعد لفريق ليفربول أن الجناح الشاب بن دواك سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابة في الركبة تعرض لها مؤخرًا.

وجاءت هذه الإصابة التي تعرض لها اللاعب أثناء مباراة مع فريق تحت 21 عاماً.

ولم يتمكن اللاعب صاحب الـ 18 عاماً من إكمال 28 دقيقة فقط من فوز ليفربول ضد تشيلسي بهدفين لهدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2.

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وشارك دواك في 10 مباريات مع فريق ليفربول منذ انضمامه من سيلتيك الأسكتلندي العام الماضي وكان من المتوقع أن يشارك في مباراة كأس الاتحاد ضد وست هام في ربع النهائي بعد أن بدأ بشكل أساسي في الفوز ضد ليستر سيتي في الدور الثالث.

وأكد ليندرز في تصريحات نقلتها “سبورتس مول” البريطانية أن اللاعب أصيب بتمزق خطير في الغضروف المفصلي وسيحتاج لعملية جراحية.

وقال ليندرز :”هذا ليس أمر جيد، لقد تمزق الغضروف المفصلي الجانبي ويحتاج لعملية جراحية وسيستغرق هذا وقت طويل”.

وأضاف : “إنه شاب ورجل لائق وهو رجل إيجابي لذا فمن المؤكد أنه سيعود أقوى”.

وواصل : “نريده أن يعود بنفس القوة التي يتمتع بها مع الكرة كما كان، يمكنه أن يستغرق بعض الوقت وسننتظره”.