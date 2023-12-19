محمد صلاح يتعرض لهجوم من الجماهير بسبب الكريسماس

شنت الجماهير حملة ضد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد احتفاله بالكريسماس.

تصدر محمد صلاح مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد ذهابه مع وفد من لاعبي ليفربول إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال لتقديم الهدايا احتفالاً بالكريسماس.

آثار هذا الأمر غضب الجماهير العربية التي اعتبرت تصرف محمد صلاح يقلل من احترامه للضحايا في فلسطين في ظل الظروف التي تمر بها.

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قال أحد الجماهير عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “محمد صلاح اليوم من داخل مستشفى للأطفال في إنجلترا، مع بعض هدايا عيد الميلاد.. يا وجع أطفال غزة الذين بلا بواكي، ولا زيارات، ولا ضحكات، ولا هدايا، ولا كلمة، ولا دمعة، ولا حرف”.

وقال آخر: “من قال أن محمد صلاح فخر العرب؟ تخيل ابنتك مكة في خطر وقهر وظلم هل ستسكت؟”.

بينما رأى البعض أنه عمل إنساني للنجم المصري ولا يتعارض مع دعمه للقضية الفلسطينية: “محمد صلاح الإنسان، اللى اتبرع لغزه و دلوقتى بيعمل ولجي انسانة لى أطفال مرضى فى المستشفيات؛ مصرى محترم و صاحب مواقف محترمه و اختلف معاه فى حاجات ميمنعش بس لازم نقول على الشئ الكويس انه كويس.”