"هدايا الكريسماس".. محمد صلاح يزور مستشفى الأطفال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص محمد صلاح لاعب الفريق الأول لنادي ليفربول، رفقة زملائه على زيارة مستشفى ألدر هاي، المتخصص لمعالجة الأطفال، في إنجلترا.

وظهر محمد صلاح وزملائه، وهم يرتدون قبعة سانتا كلوز، أثناء تقديم الهدايا إلى الأطفال لرسم الابتسامة على وجوههم، للاحتفال بأعياد الكريسماس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور صلاح ولاعبي ليفربول والجهاز الفني، أثناء تواجدهم في مستشفى الأطفال.

ويستعد فريق ليفربول، لمواجهة ويست هام المقبلة، في ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.